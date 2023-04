© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono con voi, non vi lascerò soli in questa lotta per difendere il lavoro e il futuro di un comparto strategico per la Sardegna e l'Italia intera". Domenica delle Palme accanto ai lavoratori in lotta per difendere l'occupazione, per il presidente della Regione Christian Solinas, in attesa degli esiti dell'incontro in programma domani tra Governo e Glencore. (Rsc)