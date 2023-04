Fvg 2023: affluenza alle urne delle ore 19 al 29,31 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle ore 19 per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia è stata pari al 29, 31 per cento: 325.137 votanti su 1.109.395 iscritti. Lo riferisce il sito della Regione, secondo cui l'affluenza nella circoscrizione Trieste si attestata al 25,79 per cento (54460 votanti su 211.162 iscritti). Al 29,13 per cento nella circoscrizione Gorizia (34.371 votanti su 117.975 iscritti), al 31,69 per cento nella circoscrizione Udine (130.071 votanti su 410.423 iscritti), al 27,6 per cento nella circoscrizione Tolmezzo (22316 votanti su 80.827 iscritti), al 29,03 per cento nella circoscrizione di Pordenone (83919 votanti su 289.008 iscritti). (Frt)