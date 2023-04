Russia: esplosione in un caffè a San Pietroburgo, i feriti salgono a 25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei feriti a causa dell'esplosione in un caffè di San Pietroburgo è salito a 25. Lo ha riferito il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, precisando che 19 dei feriti sono ricoverati in ospedale. Il ministero della Salute di Mosca ha dichiarato che sei persone sono in condizioni critiche. Tra i feriti c'è anche un bambino, ma fortunatamente i medici ritengono che le sue ferite non siano gravi, pertanto non è in pericolo di vita. Finora l’unica vittima confermata è il giornalista Vladlen Tatarskij. (Rum)