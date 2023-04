Russia: chi era il giornalista ucciso in un attentato a Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vero nome di Vladlen Tatarskij, il giornalista ucciso nell'attentato dinamitardo a San Pietroburgo, era Maksim Fomin, originario di Makeevka, nella regione di Donetsk. Nel 2014, quando dopo il referendum sull'indipendenza della regione dall'Ucraina le truppe di Kiev attaccarono il Donbass, Fomin si trovava in prigione "per errori di gioventù". Gli fu offerto di andare al fronte a combattere, in cambio della libertà, ma opo un paio d'anni, fu prelevato dalla sua unità e riportato nella stessa prigione. Secondo quanto raccontato dal suo amico Daniil Bezsonov, giornalista egli stesso e vice ministro dell'informazione dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, gli agenti carcerari lo picchiavano "per divertimento", finché Alexander Zakharchenko, allora leader della "Repubblica", venuto a sapere della cosa perdonò Fomin efece arrestare gli agenti dell'amministrazione della colonia. Fomin tornò così al fronte a combattere. Solo nel 2019 iniziò a tenere un blog con lo pseudonimo Vladlen Tatarskij, pubblicando quotidianamente servizi sul conflitto in atto nel Donbass. Nazionalista russo senza compromessi, Fomin era diventato un punti di riferimento per la parte più radicale dell'opiione pubblica del Donbass, e non solo.(Rum)