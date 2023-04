Business news: Brasile, primo giorno di lavoro di Dilma Rousseff alla guida della banca del Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo giorno di lavoro alla guida della Nuova banca di sviluppo (Ndb), banca del blocco di paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), per la ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff. Lo riferisce la Ndb in una pubblicazione su Twitter. "La neoeletta presidente Dilma Rousseff ha iniziato il suo primo giorno di lavoro in ufficio presso il quartier generale della Ndb a Shanghai, in Cina", si legge. Il 23 marzo il consiglio dei governatori della Ndb aveva eletto all'unanimità Dilma alla presidenza. Dopo l'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il nuovo governo brasiliano aveva informato i partner della volontà di indicare Dilma Rousseff per l'incarico. A partire da quel momento era stato avviato un processo "consensuale" tra i soci terminato con la decisione delle dimissioni da parte del brasiliano Marcos Troyjo, subentrato alla guida di turno della banca nel 2020, con mandato fino al 2024. (Res)