Finlandia: a spoglio quasi ultimato in vantaggio il Partito di coalizione nazionale

- Il Partito di coalizione nazionale (Kok) si è aggiudicato la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni parlamentari in Finlandia. Questo quanto emerge dallo spoglio dei voti, giunto ormai oltre il 96 per cento. Come riferisce l'emittente "Yle", Kok dovrebbe aggiudicarsi almeno 48 seggi, contro i 46 del Partito dei finlandesi (Sp) e i 43 del Partito socialdemocratico (Sdp), guidato dalla premier uscente Sanna Marin. Tutte e tre queste formazioni hanno visto aumentare i consensi alle urne. (Sts)