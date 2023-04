Business news: Emirati-Costa Rica, avviati negoziati per accordo di partenariato economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti e Costa Rica hanno iniziato ad Abu Dhabi alcuni colloqui volti a rafforzare i legami commerciali attraverso un Accordo di partenariato economico globale (Cepa). Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. "Oggi, attraverso l'avvio dei negoziati preliminari, abbiamo gettato le basi per la costruzione di una piattaforma significativa e influente per le relazioni economiche e commerciali tra Emirati e Costa Rica", ha affermato Thani Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio estero di Abu Dhabi dopo l’incontro con il ministro del Commercio estero del Costa Rica, Manuel Tovar Rivera. "Questo accordo contribuirà a stabilire una nuova era per gli investimenti e il commercio in vari campi, sostenendo così lo sviluppo economico di entrambi i Paesi”, ha proseguito Al Zeyoudi. Il commercio non petrolifero tra i due Paesi è cresciuto del 19 per cento all'anno, raggiungendo i 216 milioni di dirham (58,7 milioni di dollari) nel 2022. (Res)