Russia: attentato a San Pietroburgo, la polizia ferma una giovane donna

- Una giovane donna è stata fermata dalla polizia nell’ambito delle prime indagini sull’attentato dinamitardo che, in un caffè di San Pietroburgo, ha causato oggi la morte del corrispondente di guerra Maksim Fomin (alias Vladlen Tatarskij) ed il ferimento di altre 25 persone. La giovane, Darja Trepova, sarebbe stata fermata due volte dalla polizia nel febbraio dello scorso anno, durante le manifestazioni di protesta contro la guerra in Ucraina. Il video di una telecamera di sorveglianza mostra la donna che entra nel caffè in cui è esplosa la bomba, tenendo tra le mani una scatola di cartone piuttosto voluminosa: abbastanza per contenere il busto regalato a Fomin che, secondo gli inquirenti, avrebbe contenuto oltre 200 grammi di esplosivo ad alto potenziale. (segue) (Rum)