Business news: Brasile, Petrobras vuole condurre nuove esplorazioni di petrolio e gas alla foce del Rio delle Amazzoni

- Il presidente della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras, Jean Paul Prates, ha affermato che la società prevede di condurre operazioni di esplorazione di petrolio e gas alla foce del Rio delle Amazzoni. "Se la fattibilità del progetto sarà dimostrata, sarà un salto verso il futuro, che porterà a una nuova ondata di investimenti e opportunità", ha detto Prates in un'intervista con il quotidiano "G1". "Dopo le scoperte di bacini petroliferi nello strato pre-sal, siamo di fronte all'ultima frontiera, il margine equatoriale. Una fascia costiera che va dallo stato di Amapá al Rio Grande do Norte", ha precisato. Prates sostiene che il primo pozzo che Petrobras intende perforare dista 500 chilometri dalla foce del Rio delle Amazzoni. "La perforazione del primo pozzo per le esplorazioni sarà un lavoro temporaneo, con una durata prevista di soli cinque mesi. In quasi 70 anni di storia di Petrobras, siamo orgogliosi di non aver mai registrato perdite o esplosioni durante le attività di perforazione offshore. Con il risultato della fase di indagine, la società potrà valutare le reali potenzialità estrattive di quest'area e, sulla base dei dati, avviare un dibattito sull'opportunità o meno di proseguire il progetto", ha affermato il presidente della società. (Res)