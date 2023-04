Business news: Cile, a febbraio produzione industriale in calo dell'1,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, l'indice di produzione industriale (Ipi) in Cile è calato dell'1,1 per cento su anno e dell'1,5 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato è influenzato principalmente dal calo annuo del 3,6 per cento della produzione manifatturiera (IpMan), non contrastato dagli incrementi del comparto minerario (IpMin, +1,7 per cento) e del settore elettricità, gas e acqua (IpEga, +0,1 per cento). Sul manifatturiero pesa in particolare il calo nella produzione di sostanze e prodotti chimici, mentre l'aumento del settore minerario è legato in gran parte alle buone prestazioni dall'industria del rame. Il Cile è tra i pochi paesi al mondo per cui, stando alle stime delle principali agenzie internazionali, il 2023 potrebbe chiudersi in recessione. Analisi in gran parte legate alle previsioni sulla persistenza dell'inflazione e sulla risposta restrittiva operata dall'autorità monetaria. (Res)