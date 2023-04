Sardegna: Portovesme srl, Solinas incontra sindaco di San Gavino e lavoratori fonderia in lotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono con voi, non vi lascerò soli in questa lotta per difendere il lavoro e il futuro di un comparto strategico per la Sardegna e l'Italia intera". Domenica delle Palme accanto ai lavoratori in lotta per difendere l'occupazione, per il presidente della Regione Christian Solinas, in attesa degli esiti dell'incontro in programma domani tra Governo e Glencore. Su invito del Sindaco Carlo Tomasi il Presidente ha prima incontrato in Municipio gli amministratori ed una folta delegazione di lavoratori, poi si è recato nel piazzale della Fonderia per incontrare gli operai in assemblea permanente. Sono stati momenti di grande intensità emotiva, nei quali i lavoratori hanno espresso tutta la loro preoccupazione per il loro futuro e per quello delle loro famiglie. Il governatore sardo ha confermato che la Regione resterà al fianco dei lavoratori qualunque siano le decisioni della multinazionale. "Non vi abbandoneremo, ha detto, e non ci rassegniamo alla cessazione delle produzioni in un polo strategico. Il fabbisogno italiano di 350 mila tonnellate annue di zinco richiede che le attività proseguano, così come per il piombo, ancora competitivo. San Gavino inoltre - ha proseguito il presidente Solinas - è leader nella lavorazione di oro e argento". (segue) (Rsc)