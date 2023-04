Business news, Messico, a febbraio deficit bilancia commerciale di 1,84 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), ha chiuso il mese di febbraio con un passivo della bilancia commerciale di 1,844 miliardi di dollari. Il dato è frutto di un calo delle esportazioni dopo quindi mesi di continui aumenti, dinanzi al 24mo mese di crescita ininterrotta delle importazioni. Nel secondo mese dell'anno, il valore delle esportazioni messicane ha raggiunto quota 44,93 miliardi di dollari, in calo del 2,8 per cento su anno, frutto dei 2,27 miliardi di dollari per la vendita degli idrocarburi (-1,8 per cento su anno) e dei 42,66 miliardi di dollari ricavati dagli altri prodotti (-19,2 per cento su anno). All'interno delle esportazioni non petrolifere quelle dirette agli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 2,2 per cento su anno, mentre quelle verso il resto del mondo sono cadute del 17,8 per cento. (Res)