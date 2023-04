© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, e l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli, partecipano alla presentazione della fase di start-up del progetto "La Roma che vogliamo: i Dehors del futuro". Sala Laudato si' del Campidoglio (ore 10:30)- Convegno dal titolo “Parità di genere. Rivoluzione possibile”, promosso e organizzato da lista Civica Calenda. Prenderanno parte, tra gli altri, accanto a Flavia De Gregorio, presidente del Gruppo Capitolino lista Civica Calenda, Andrea Catizone, avvocata esperta di diritti delle persone, della famiglia e delle discriminazioni e Antonella De Maria, esperta in fiscalità e tributi, promotrice associazione Donne in Europa. La moderatrice sarà Simonetta Novi, presidente del Gruppo Municipio Roma VIII lista Civica Calenda e giornalista. Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, Roma (ore 18) (segue) (Rer)