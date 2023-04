Business news: Bolivia-Giappone, approvato finanziamento a tasso agevolato per La Paz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha concesso un finanziamento a tasso agevolato alla Bolivia, nell'abito di un accordo di cooperazione per favorire la ripresa economica nel periodo post-pandemico. Lo riferisce l'agenzia di stampa boliviana "Abi". L'accordo ha un valore di 139 milioni di dollari. Le risorse stanziate saranno utilizzate per migliorare il sistema sanitario nazionale e la ripresa economica. L'accordo è stato firmato dal ministro degli Esteri della Bolivia, Rogelio Mayta, e dall'ambasciatore del Giappone a La Paz, Onomura Hiroshi. "Apprezziamo questo gesto del governo giapponese di sostenerci attraverso questo prestito agevolato, concesso a condizioni molto vantaggiose, per affrontare una situazione complessa causata dalla pandemia di Covid-19", ha affermato Mayta. (Res)