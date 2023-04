Business news: Brasile-Cina, creata camera di compensazione per transazioni commerciali con valuta cinese yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Cina hanno annunciato la creazione di una camera di compensazione (Clearing House) presso la Banca industriale e commerciale cinese (Ibcc) che consentirà l'uso della valuta cinese, lo yuan, nelle transazioni commerciali tra i due Paesi partner, oltre che per la concessione di prestiti. La soluzione evita l'utilizzo del dollaro statunitense per le transazioni. La banca garantisce agli imprenditori brasiliani l'immediata conversione in real dei loro guadagni, qualora decidessero di concludere affari in yuan. La chiusura dell'accordo è stata confermata dalla sottosegretaria agli Affari internazionali del ministero delle Finanze del Brasile, Tatiana Rosito, nel corso del seminario economico Brasile-Cina, promosso dal ministero degli Esteri e dall'Agenzia brasiliana di promozione delle esportazioni e investimenti (Apex), a Pechino, in Cina. "Ci sono altri accordi simili nel mondo. Questa soluzione taglia i costi di transazione perché non usa il dollaro", ha detto. (Res)