Russia: attentato a San Pietroburgo, la polizia ferma una giovane donna (2)

- Il caffè, Cyber Front Z, era un luogo di ritrovo di nazionalisti e hacker russi. Quarant’anni, nato a Makiivka, nella regione di Donetsk, Fomin scontava una condanna per rapina, ma accettò di arruolarsi nella milizia popolare di Donetsk dopo il referendum sull’indipendenza dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ed il successivo attacco delle Forze armate ucraine contro il Donbass. Nel 2019 aveva iniziato a pubblicare un suo blog, usando un canale Telegram seguito da 560 mila persone. Di orientamento marcatamente nazionalista, il giornalista era diventato un punto di riferimento per gli ambienti più radicali del Donbass e non solo. (Rum)