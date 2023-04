Albania-Kosovo: sondaggio “Piepoli”, 74 per cento albanesi vorrebbe l’unificazione statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 74 per cento degli albanesi è d'accordo sulla creazione di uno Stato comune tra Albania e Kosovo, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto italiano "Piepoli" in collaborazione con l’emittente albanese “Report Tv”. Le risposte a favore dell'unificazione, fanno notare i media locali, sono all'interno delle aspettative, mentre è inatteso il dato che mostra come il 14 per cento degli intervistati non sia affatto d'accordo.(Alt)