Ecuador: sicurezza, autorizzata detenzione di armi per la difesa personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ecuador ha autorizzato la detenzione e il porto di armi ad uso civile per la difesa personale. L’autorizzazione è una delle tre nuove misure annunciate dal presidente, Guillermo Lasso, con la motivazione di rafforzare la sicurezza nel Paese. Le altre due sono l’istituzione di un posto di comando unificato a Guayaquil e la dichiarazione dello stato di eccezione nella Zona 8 (Guayaquil, Duran e Samborondon), a Santa Elena e Los Rios. Lo riferisce un comunicato della segreteria presidenziale per le comunicazioni. Lasso ha dato l’annuncio dei tre provvedimenti d’urgenza con un messaggio televisivo, spiegando di voler combattere criminalità comune e organizzata e il traffico di droga. “Sento, come voi, la preoccupazione dell'insicurezza (…) La nostra priorità è la vostra tranquillità”, ha detto ai connazionali. (segue) (Brb)