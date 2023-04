Montenegro: elezioni presidenziali, alle 19 affluenza superiore al 66 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza registrata in Montenegro alle 19 per il secondo turno delle presidenziali supera il 66 per cento. È quanto reso noto dal Centro per il monitoraggio e la ricerca (Cemi), citato dall’emittente radiotelevisiva “Rtcg”. Nel dettaglio, alle 19 ha votato il 66,9 per cento degli elettori. A Podgorica, capitale del Paese, l’affluenza è stata del 72,6 per cento. Al primo turno, il candidato del Partito democratico dei socialisti (Dps), nonché attuale capo dello Stato, Milo Djukanovic, aveva raccolto il 35,3 per cento dei voti. Lo sfidante Jakov Milatovic, candidato del Movimento Europe Now (Pes), aveva invece ottenuto il 28,9 per cento. (Seb)