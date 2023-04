Agroalimentare: Beduschi, vino lombardo protagonista a Vinitaly, vero assalto da "sold out"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo del vino lombardo già oggi è stato protagonista a Vinitaly con oltre 200 cantine in rappresentanza delle nostre 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt nel Padiglione Lombardia, come da tradizione subito affollatissimo di appassionati e addetti ai lavori. Un vero e proprio assalto da 'sold out' per apprezzare tutta la qualità dei nostri territori". Lo dichiara l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, oggi a Verona per l'apertura di Vinitaly. "In occasione dell'apertura della manifestazione -prosegue Beduschi - ho avuto modo di confrontarmi con il ministro Lollobrigida, che mi ha confermato tutta la sua attenzione per il vino e l'agricoltura lombarda, che per numeri e qualità rappresenta un traino per l'intero settore nazionale. Andiamo avanti insieme per la difesa dei nostri prodotti". (Com)