Bulgaria: elezioni, conteggio dei voti prende il via in videosorveglianza

- Il conteggio dei voti delle elezioni parlamentari in Bulgaria ha preso il via in videosorveglianza. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva “Bnt”, le operazioni di scrutinio nei seggi vengono trasmesse in diretta streaming per motivi di sicurezza. Tutte le commissioni iniziano a contare le schede cartacee, per poi proseguire con quelle stampate dalle macchine elettroniche. Le schede devono essere obbligatoriamente mostrate davanti alla telecamera quando non sono valide o contengono preferenze. Non in tutti i seggi c’è la copertura internet adeguata per la trasmissione in diretta: nei luoghi in cui manca o è interrotta, lo svolgimento dello scrutinio verrà caricato in un secondo momento tramite registrazione. Come fa notare “Bnt”, a causa della videosorveglianza, introdotta per il voto di oggi, il processo di conteggio e della consegna dei protocolli sarà più lungo rispetto alle precedenti elezioni. (Seb)