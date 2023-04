Business news: Honduras-Cina, viceministro Esteri Garcia, Pechino ha molto da offrire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha molto da offrire in tema di energia, infrastrutture, commercio e altre aree. Lo ha detto il viceministro degli Esteri dell’Honduras, Antonio Garcia, commentando la recente rottura dei rapporti diplomatici tra il paese dell'America centrale e Taiwan. “Ora stiamo iniziando a lavorare con la Cina e con l’avvio delle relazioni verranno concordati piani di sviluppo. La Cina ha molto da offrire in termini di energia, istruzione, infrastrutture, commercio e altri settori", ha spiegato il viceministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Heraldo”. Garcia ha stimato che il governo cinese investirà una notevole quantità di denaro nel paese. "La Cina ha investito 600 miliardi di dollari in America Latina e speriamo che gran parte di questi arrivi all'Honduras, crediamo che ci possa essere un forte investimento", ha detto. (Res)