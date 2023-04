Fvg 2023: Tajani, elezioni fondamentali per dare continuità a lavoro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali di oggi e domani in Friuli Venezia Giulia sono fondamentali per dare continuità al lavoro del governo di centrodestra. Lo scrive su Twitter il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. “Durante la mia visita al Vinitaly sono passato a salutare alcuni amici viticultori del Friuli Venezia Giulia. Ne ho approfittato anche per augurare loro buon voto”, si legge nel tweet.(Res)