Diritti: Forte (Fd'I), parole di Sala su Roccella denotano analfabetismo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole pronunciate oggi dal Sindaco Sala, intervistato da Lucia Annunziata, denotano un analfabetismo istituzionale". Così dichiara Matteo Forte, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, a commento di quanto affermato oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la trasmissione"Mezz'ora in più" su Rai Tre. "Mi stupisco - aggiunge - del suo stupore alla risposta ricevuta dal Ministro Roccella: pensava che alla richiesta di un gruppetto di primi cittadini cool, che piacciono alla gente che piace, il governo avrebbe risposto aprendo a ciò che per il nostro ordinamento è e rimane reato? Ma come può solo pensare una cosa del genere?". (Com)