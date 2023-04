Frosinone: incidenti in montagna, due feriti tra Roccasecca e Vicalvi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due sono state oggi le persone ferite in altrettanti incidenti avvenuti sui rilievi della Ciociaria. In entrambi i casi sono stati fondamentali gli interventi dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale soccorso alpino. La prima richiesta di emergenza è arrivata da Vicalvi dove un uomo è caduto mentre cercava asparagi riportando traumi alle gambe. Raggiunto dai soccorritori, è stato stabilizzato, assicurato ad una barella e recuperato grazie all'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco che lo ha portato in ospedale a Sora. Il secondo intervento è stato più complesso perché alle 15 circa, la squadra del distaccamento vigili del fuoco di Cassino, è dovuta intervenire nel territorio di Roccasecca, in località Falesia di Caprile, per soccorrere un appassionato di arrampicate su parete. Anche in questo caso il malcapitato, cadendo, ha riportato diverse ferite alle gambe. I soccorritori, dopo averlo assicurato alla barella, sempre grazie all'elicottero dei vigili del fuoco, è stato recuperato e trasportato in ospedale a Cassino. (Rer)