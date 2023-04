Yemen: inviato Onu, dopo un anno il cessate il fuoco regge ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene non sia stata più rinnovata dal mese di ottobre scorso, la tregua annunciata in Yemen il 2 aprile 2022 dal governo riconosciuto a livello internazionale e dalle milizie di ribelli sciiti Houthi regge ancora e diverse disposizioni dell’intesa continuano a essere messe in atto. Lo ha affermato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, in una dichiarazione rilasciata a un anno dall’annuncio del cessate il fuoco promosso dalle Nazioni Unite. “La promessa più significativa della tregua è il suo potenziale per avviare un processo politico inclusivo volto a porre fine al conflitto in modo completo e sostenibile”, ha continuato l’inviato, aggiungendo: “Questa possibilità potrebbe materializzarsi, ma ci sono ancora rischi significativi. L'escalation militare, economica e la retorica delle ultime settimane ricordano che i risultati della tregua, se non sono ancorati al progresso politico verso una risoluzione pacifica del conflitto, sono fragili”. Motivo per cui, il governo yemenita e i ribelli Houthi devono essere disposti a sedersi al tavolo dei negoziati e impegnarsi in un “dialogo serio e credibile”. “Le misure a breve termine sono come bende. A volte sono necessarie, persino disperatamente necessarie. Ma non precludono la necessità di affrontare i problemi alla radice a lungo termine”, ha fatto notare Grundberg, ribadendo: "Momenti come questi sono fugaci e precari. Questo non è il momento dell'escalation e dei giochi a somma zero. Più che mai, ora è il momento del dialogo, dei compromessi e di una dimostrazione di leadership e di seria volontà di raggiungere la pace". (segue) (Res)