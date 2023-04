Ecuador: sicurezza, autorizzata detenzione di armi per la difesa personale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso ha parlato di una “crociata” per la sicurezza e precisato che le forze dell’ordine hanno individuato 15 “obiettivi” importanti, ne hanno arrestati sei e sono sulle tracce degli altri. Tra le azioni già intraprese il presidente ha elencato anche la consegna di 130 veicoli “potenziati” alla polizia e l’immissione in servizio di 400 nuovi agenti. Lasso, infine, si è lamentato per alcune decisioni della magistratura e ha invitato i cittadini a collaborare segnalando reati e irregolarità. “Sconfiggeremo il crimine insieme. Combatteremo i criminali con tutto il rigore della legge”, ha concluso.(Brb)