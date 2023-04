Ucraina: militare aggredito e allontanato da sacerdoti e fedeli in chiesa ortodossa a Khmelnytskyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Khmelnytskyi, città dell’Ucraina occidentale capoluogo dell’omonima regione, un militare è stato malmenato da un sacerdote della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca e allontanato da una chiesa. E’ quanto ha riferito il consigliere regionale Viktor Burlyk, che ha pubblicato un video dell’accaduto. Secondo la polizia locale, il soldato 26enne, Artur Ananyev, è andato in chiesa e ha interrotto la messa, gettando a terra il Vangelo e gridando "quante persone devono morire, ancora, perché smettiate di venire qui?". L'uomo è stato quindi bloccato da fedeli e sacerdoti – come si vede nel video – e denunciato per illecito amministrativo. Uno dei sacerdoti che lo hanno fermato, invece, è stato accusato del reato di "teppismo". Il sindaco di Khmelnytskyi, Oleksandr Symсhyshyn, saputo dell'accaduto ha detto che tutti i sacerdoti devono essere accusati in base al codice penale, e che i poliziotti intervenuti sul posto, invece, devono essere sospesi dal servizio. Nel pomeriggio, attorno alla chiesa, si sono radunate decine di persone per protestare contro i sacerdoti, chiedendo la loro cacciata. (Kiu)