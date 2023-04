Israele: governo approva costituzione Guardia nazionale, restituirà “sicurezza e sovranità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come precisa il quotidiano “The Times of Israel”, l’approvazione è stata preceduta dal dissenso di altri ministeri che si sono visita tagliare il budget dell’1,5 per cento, al fine di poter destinare al dicastero di Ben-Gvir circa 278 milioni di dollari. Al momento, non è chiaro quando la nuova Guardia verrà effettivamente formata, e potrebbero volerci anche mesi. Ad ogni modo, riferisce “The Jerusalem Post”, la decisione di oggi prevede che il ministro della Sicurezza nazionale costituisca un comitato presieduto dal direttore generale del ministero, il quale entro 60 giorni presenterà un piano per la struttura organizzativa, la catena di comando, il budget e altre aree relative al nuovo organismo. Il comitato comprenderà, tra gli altri, rappresentanti dell'ufficio del primo ministro, del ministero della Difesa, del ministero della Giustizia, del ministero delle Finanze, della polizia israeliana e delle Forze di difesa israeliana. (Res)