Fosse Ardeatine: presidente Municipio Roma VIII, sostengo manifestazione in via Rasella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dimissioni del presidente del Senato La Russa non sono una richiesta motivata dalle differenze politiche, ma sono un'evidenza per l'inadeguatezza del ruolo istituzionale che ricopre, che lo richiama al rispetto della Costituzione e della sua storia. Per questo domani, lunedì 3 aprile a via Rasella sostengo anch'io il flash mob, appuntamento che Sinistra civica ecologista e le reti antifasciste stanno dando per onorare i gruppi d'azione patriottica e la lotta di liberazione del nostro Paese". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Via Rasella è uno dei simboli della memoria costituente che rimane alla base della nostra Repubblica contro il revisionismo di Stato che La Russa e questo governo vorrebbero normalizzare nel dibattito pubblico", conclude Ciaccheri.(Com)