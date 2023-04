Verona: Sangiuliano visita scavi archeologici ex cinema Astra con sottosegretario Mazzi e Dg Osanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del Vinitaly, in corso da oggi a Verona, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il sottosegretario al MiC, Gianmarco Mazzi, hanno visitato gli scavi archeologici romani dell’ex cinema Astra, nel centro della città scaligera. Con loro anche il direttore generale Musei ed ex direttore del Parco archeologico di Pompei, Massimo Osanna, e la dott.ssa Brunella Bruno, soprintendente delegato della soprintendenza Abap per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Si è trattato di una visita molto articolata all’interno del sito per una ricognizione sui possibili interventi futuri. Il ministro, il sottosegretario e il direttore Osanna hanno analizzato la situazione per porre in essere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione museale degli scavi che hanno la peculiarità di trovarsi nel centro cittadino. (Com)