Sport: la Russia non parteciperà alle qualificazioni di scherma in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli schermidori russi non parteciperanno agli eventi di qualificazione in Polonia in vista dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Lo ha comunicato la federazione della scherma russa. L’equivalente federazione polacca ha infatti chiesto che gli atleti di Russia e Bielorussia che intendono partecipare alla Coppa del mondo di fioretto femminile, che inizierà il 21 aprile, firmino una dichiarazione in cui si oppongono esplicitamente all’aggressione russa in Ucraina e affermino di non essere associati al regime del presidente Vladimir Putin o impiegati nell’apparato militare o di sicurezza di Mosca o Minsk. “Queste condizioni provocatorie ci impediscono di partecipare alla competizione”, ha dichiarato il presidente della federazione della scherma russa, Ilgar Mamedov. (Rum)