Iran-Arabia Saudita: nuovo colloquio tra ministri Esteri, soddisfatti per gli ultimi sviluppi

- I ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran, rispettivamente Faisal bin Farhan al Saud e Hossein Amirabdollahian, hanno tenuto un colloquio telefonico durante il quale hanno discusso delle prossime mosse da intraprendere a seguito dell’accordo annunciato dai due Paesi, con la mediazione della Cina, il 10 marzo scorso per la ripresa delle relazioni diplomatiche e la riapertura delle rispettive ambasciate. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, le parti hanno anche discusso di questioni di mutuo interesse. La stampa iraniana ha riferito che i ministri hanno espresso soddisfazione per l’andamento positivo delle relazioni tra i propri Paesi e si sono detti disposti a “incontrarsi nei prossimi giorni”. Poco prima della telefonata, lo stesso Amirabdollahian aveva dichiarato che l’incontro con l'omologo saudita sarebbe stato definito “entro due giorni”. Al momento, però, non è stata ancora annunciata una data ufficiale in merito. (segue) (Res)