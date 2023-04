Russia: esplosione in caffè a San Pietroburgo uccide corrispondente di guerra Tatarskij, almeno 16 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione si è verificata in un caffè di San Pietroburgo, mentre era in corso un evento organizzato dal corrispondente di guerra Vladlen Tatarskij, che è deceduto. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tass”. Secondo i dati preliminari, ci sono al momento almeno 16 persone ferite. In conseguenza dell’esplosione, la vetratura dello spazio all'aperto del locale è andata distrutta. I servizi di emergenza russi hanno riferito che un ordigno è esploso all’interno del caffè. La bomba si trovava in un mezzobusto che è stato donato a Tatarskij da una ragazza che sembra si sia poi allontanata. Dopo pochi minuti l'ordigno è esploso nelle mani del giornalista. Il procuratore di San Pietroburgo, Viktor Melnik, è arrivato sul luogo dell’esplosione “per coordinare le attività dei servizi di soccorso e delle forze dell’ordine”, ha dichiarato l’ufficio stampa della procura. Sul posto ci sono agenti della polizia, del Servizio federale per la sicurezza (Fsb) e rappresentanti del ministero per le Situazioni di emergenza. Stando a quanto scritto dal portale di informazione pietroburghese “Fontanka”, il locale appartiene al fondatore della compagnia di mercenari russa Wagner, Evgeny Prigozhin. Tatarskij, pseudonimo di Maxim Fomin, era originario di Makiivka, nella regione di Donetsk, e ha combattuto per l'omonima repubblica popolare. Il suo canale Telegram è seguito da oltre 560 mila persone. (Rum)