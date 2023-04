Cina-Giappone: Wang Yi, Tokyo dovrebbe vedere i due Paesi come “partner cooperativi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Yi, direttore della Commissione affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista ed ex ministro degli Esteri della Cina, ha incontrato oggi a Pechino il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, e ha esortato Tokyo a rimuovere i fattori che disturbano le relazioni bilaterali. Lo riferisce l’emittente statale cinese “Cgtn”. Wang, il più alto diplomatico in Cina, ha aggiunto che i rapporti tra i due Paesi sono generalmente stabili ma che “alcune forze” in Giappone seguono l’approccio degli Stati Uniti contro la Cina, un orientamento “poco lungimirante in termini strategici, politicamente sbagliato e non saggio dal punto di vista diplomatico”. Wang ha esortato il Giappone a trarre insegnamento dalla storia, a rispettare i quattro documenti politici sino-giapponesi e ad agire sulla base dell’idea condivisa che le parti possono “essere partner cooperativi e non rappresentare una minaccia l’una per l’altra”. (segue) (Cip)