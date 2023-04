Cina-Giappone: Wang Yi, Tokyo dovrebbe vedere i due Paesi come “partner cooperativi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hayashi ha precedentemente incontrato l’omologo Qing Gang, un incontro in cui le parti hanno ribadito le rispettive posizioni su tutte le questioni motivo di tensione, stando ai comunicati pubblicati dai rispettivi ministeri. Hayashi ha protestato per il recente arresto di un cittadino giapponese, chiedendone il rilascio. Qin ha affermato che il caso sarà affrontato secondo la legge. Hayashi ha espresso preoccupazione per la situazione nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. Inoltre, si è detto preoccupato per la situazione intorno alle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina, che le rivendica) e per “l’intensificazione delle attività militari della Cina intorno al Giappone”, anche attraverso la cooperazione con la Russia. Infine, ha ricordando l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. Qin ha ribadito che la questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali di Pechino e ha esortato Tokyo a rispettare i principi e gli impegni dei quattro documenti politici sino-giapponesi e ad astenersi dall'interferire e dal minare la sovranità della Cina in qualsiasi forma. (segue) (Cip)