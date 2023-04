Cina-Giappone: Wang Yi, Tokyo dovrebbe vedere i due Paesi come “partner cooperativi” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hayashi ha confermato l’intenzione del Giappone di scaricare in mare l’acqua di Fukushima trattata con sistema Alps (Advanced liquid processing system). Qin ha invitato la parte giapponese a gestire responsabilmente la questione, importante per la sicurezza e la salute. Il ministro degli Esteri della Cina ha parlato anche delle misure restrittive che colpiscono l’industria dei semiconduttori cinese, sostenendo che il Giappone non dovrebbe essere un “servitore” degli Stati Uniti e assicurando che le restrizioni non faranno altro che rafforzare la determinazione della Cina a diventare autosufficiente. Infine, sul ruolo internazionale delle due potenze, Hayashi ha invocato responsabilità da parte di Pechino per la pace in Ucraina mentre Qin ha osservato che i Giappone, membro del G7 ma anche Paese asiatico, dovrebbe lavorare per costruire un consenso nella comunità internazionale. I due ministri si sono trovati d’accordo nel richiamo alla necessità di una “relazione costruttiva e stabile” evidenziata dai leader nel vertice dello scorso novembre e sull’impegno a mantenere un’assidua comunicazione. (Cip)