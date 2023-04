Ue-Usa: ministro Economia tedesco Habeck, potenziale rischio di corsa ai sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è un rischio “potenziale” di una corsa ai sussidi tra Ue e Stati Uniti: “Non va bene”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In questo modo, l'esponente dei Verdi ha messo in guardia dalle possibili conseguenze della legge per la riduzione dell'inflazione (Ira) in vigore negli Usa. Secondo Habeck, “gli americani spendono soldi a palate” per la transizione ecologica, mentre la Germania “non può”, se non con la riforma del vincolo di bilancio previsto dalla sua Costituzione. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha poi sottolineato che il governo federale promuove “con miliardi di euro” le tecnologie del futuro, sostenendo “precise aziende con progetti precisi”. I sussidi degli Stati Uniti sono, invece, “a pioggia”. Tuttavia, ha infine, dichiarato Habeck, “la precisione come modello di impresa non è poi così male”. (Geb)