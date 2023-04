Autismo: Locatelli, nulla da festeggiare ma tanto lavoro da fare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la giornata per la consapevolezza dell’autismo, "nulla da festeggiare ma tanto lavoro da fare insieme". Lo scrive su Twitter il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Per passare dalle prestazioni alla garanzia dei diritti e per sottolineare l’importanza del progetto di vita e di un accompagnamento continuo alla vita adulta, in condivisione con le persone e con le loro famiglie. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questi mesi di lavoro a Roma e sul territorio, solo insieme possiamo fare la differenza", aggiunge. (Rin)