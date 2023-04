Diritti: De Corato, ricordo a Sala che ministro Roccella è espressione della maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Rai Tre nella trasmissione 'Mezz'ora in più', il Sindaco di Milano si è esibito penosamente attaccando duramente l'attuale esecutivo e affermando che 'questo è un governo che ha idee degli anni '70 e ci vuole portare indietro'. Inoltre è stato rivolto un duro attacco anche verso il Ministro Roccella dicendo che non deve decidere lei ma il Parlamento. Vorrei ricordargli che un Ministro, da sempre, è espressione della maggioranza e viene nominato dal Presidente del Consiglio in carica". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi su Rai Tre. "Infine - aggiunge De Corato - Beppe ha dichiarato che 'questo Governo vuol cambiare il sistema elettorale dei sindaci per averne più di destra'. Vorrei rinfrescargli la memoria sul fatto che, nel 2011, è stato eletto Sindaco di Milano solamente dal 27 per cento dei milanesi perché, al ballottaggio, quasi nessuno più va a votare". "Naturalmente Sala - conclude De Corato - si è scatenato anche sul tema Lgbt, affermando che 'il mondo è cambiato, le trascrizioni di figli omogenitoriali, lo dico da cattolico, vanno fatte'. Questo è lo scarso show, offerto dal Sindaco del capoluogo lombardo e dalla giornalista, ai telespettatori della trasmissione su Rai 3, che ricordo pagano un canone televisivo annuo obbligatorio". (Com)