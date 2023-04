Viterbo: domani autopsia su salma bimbo di 5 anni morto a Vallerano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 5 anni di Vallerano, in provincia di Viterbo, è deceduto nonostante il tentativo di rianimazione effettuato al policlinico Gemelli di Roma. Il bimbo non è stato ricoverato, ma differenza di quanto scritto in precedenza, poiché quando è arrivato al Gemelli era in arresto cardiaco già da un'ora. I medici hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti ma non c'è stato nulla da fare. La causa potrebbe essere stata un'allergia, ma si attende l’autopsia diagnostica prevista per domattina. (Rer)