Bulgaria: exit poll, testa a testa tra Continuiamo il cambiamento e Gerb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È testa a testa in Bulgaria tra le coalizioni composte da Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica (Pp-Db) e da Gerb e Unione delle forze democratiche (Sds). È quanto emerge da una previsione della società di ricerche sul mercato Alpha Research, ripresa dall’emittente televisiva “Bnt”. Stando alla rilevazione, Pp-Db avrebbe ottenuto alle elezioni parlamentari di oggi il 26,4 per cento dei voti, mentre Gerb-Sds il 25,5 per cento. Sarebbe invece più staccato il Movimento per i diritti e le libertà (Dps), con il 13,9 per cento delle preferenze, inseguito dal partito Rinascita (13,5 per cento). Ancora più sotto si troverebbe il Partito socialista bulgaro (Bsp), al 9,2 per cento. Non supererebbero la soglia di sbarramento per accedere all’Assemblea nazionale (4 per cento) né Ascesa bulgara (3,6 per cento) né Sinistra (2 per cento). Secondo Alpha Research, l’affluenza alle urne è stata del 40,5 per cento. (Seb)