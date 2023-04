Diritti: Cecchetti (Lega), Milano ha sindaco che la ignora e si allena da capo opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano ha enormi problemi sotto gli occhi di tutti, problemi di degrado e sicurezza, e ha un sindaco che si sta allenando da futuro 'capo dell'opposizione' e passa il suo tempo ad attaccare il Governo sulle registrazioni dei bambini di coppie omogenigoriali, come se questa fosse la vera priorità dei cittadini". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega lombarda. "Così qualche giorno fa era a Bruxelles a chiedere la solidarietà politica del Parlamento Europeo, oggi era in tv nel salotto della Annunziata e domani chissà in quale altro talk show. Ma Sala perché non fa il sindaco? Perché non trascorre qualche giornata nelle periferie che ignora?", aggiunge Cecchetti.(Com)