- La commissione elettorale della Finlandia ha diffuso i dati relativi al voto anticipato per le elezioni parlamentari. L'esito parziale vede un testa a testa molto serrato tra il Partito di coalizione nazionale (Kok), al 20,8 per cento, e il Partito socialdemocratico (Sdp), al 20,7 per cento. I Veri finlandesi (Ps) seguono al terzo posto, al 18,6 per cento. I seggi sono stati chiusi alle 19:00 ora italiana. (Sts)