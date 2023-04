© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, partecipa alla cerimonia di apertura al traffico della nuova SP300, opera complementare alla quinta corsia della A8.via Rho, Lainate/Mi (ore 9:30)VARIECerimonia “Ring the Bell” in occasione del ritorno di Olidata, azienda storica del settore ICT in Italia, alle contrattazioni alla borsa Euronext di Milano.Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6 (ore 8:30)La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti visita il liceo Brera di Milano per portare dei fiori sulla targa di Fausto Tinelli, il giovane militante di sinistra ucciso in un agguato nel 1978.Via Camillo Hajech, 27 (ore 9)Primo di una serie d’incontri organizzati da Unioncamere Lombardia con il contributo di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con esperti e testimonianze del territorio..Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 10:30)Seminario di studio “Europa cantiere aperto. L’eredità di David Sassoli”. Dopo i saluti del preside della Facoltà Guido Merzoni e di Damiano Palano, direttore del dipartimento di Scienze politiche, intervengono i docenti dell’Università Cattolica Simona Beretta, direttrice del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, Andrea Santini, docente di Diritto dell’Unione Europea, e Michele Nicoletti, docente di Filosofia politica dell’Università degli Studi di Trento.Università Cattolica, aula Pio XI, largo Gemelli, 1 (ore 10:30)Presentazione della mostra "FuturLiberty", in programma nelle sale espositive del Museo del Novecento e di Palazzo Morando|Costume Moda Immagine dal 5 aprile al 3 settembre 2023.Museo del Novecento, P.za del Duomo, 8 (ore 10:30)Conferenza stampa sull’iniziativa di Rinascente a sostegno della Ricerca in favore dei tumori femminili e più specificatamente di quello ovarico. Sono presenti Pierluigi Cocchini Ceo Rinascente, Maurizio D’Incalci, Humanitas e Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano.Beauty Bar Rinascente, P.za del Duomo (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del programma della diciottesima edizione del Festival dell'Economia di Trento, dedicata al tema "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo".Auditorium Mudec, Museo delle Culture, via Tortona 56 (ore 12)Conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Milano Arch Week 2023 - Waiting for Perpheries. Intervengono Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 12:30)Presentazione della mostra "Lascia stare i sogni", prima mostra monografica in Italia dedicata a Yuri Ancarani, in programma al PAC dal 4 aprile all'11 giugno.Padiglione d'Arte Contemporanea, via Palestro, 14 (ore 12:30)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli incontrano la stampa per presentare la nuova edizione di "Pulizie di Primavera"..Comune di Monza, Sala Giunta, P.za Trento e Trieste (ore 12)Chiusura del percorso “Responsabilmente Giovani” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga. All’appuntamento intervengono il Sindaco Paolo Pilotto; l’Assessore ai Giovani Andreina Fumagalli; l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e il Pilota Davide Valsecchi, con un intervento di Don Chino Pezzoli.Cinema Capitol Anteo, via Pennati, 10, Monza (ore 18)(Rem)