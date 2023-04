Balcani: Tajani, gettate le basi per una collaborazione tra imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forum di business organizzato da Italia e Serbia a Belgrado è stato una straordinaria occasione per gettare le radici di una collaborazione economica tra imprese italiane e serbe. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della sua visita al salone Vinitaly, precisando che non si tratta di incontri sporadici, ma, anzi, le parti “hanno già deciso di organizzare il prossimo anno in Italia lo stesso incontro per incrementare il numero delle imprese". (Res)