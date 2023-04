Roma: in fiamme capannone ex falegnameria a Corcolle, evacuate case adiacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è in corso a Corcolle, frazione di Roma a est della Capitale. Ad andare a fuoco è stato il capannone di una ex falegnameria, che attualmente rischia di crollare per via delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercano di impedire che le fiamme raggiungano le case limitrofe. Per sicurezza, tuttavia, i residenti delle abitazioni sono stati fatti allontanare. L'incendio è scoppiato intorno alle ore 14, quando si è levata una colonna di fumo dallo stabile in via Castel di Lama, al civico 83. (segue) (Rer)