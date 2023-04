Roma: in fiamme capannone ex falegnameria a Corcolle, evacuate case adiacenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alle fiamme, le squadre dei pompieri della sala operativa del comando di Roma hanno inviato undici automezzi, tra Aps, autobotti e diversi mezzi di supporto. Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, risultano impegnative a causa dell'alto numero di abitazioni a ridosso del capannone. Le operazioni di contenimento, tuttora in corso, risultano impegnative a causa dell'alto numero di abitazioni a ridosso del capannone. Inoltre, qualche ora dopo l'inizio delle operazioni, a causa delle dimensioni dell'incendio e dalla quantità di acqua richiesta per contenerlo, è stata inviata un’ulteriore autobotte anche dal comune di Valmontone. (Rer)