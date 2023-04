Vinitaly: Coldiretti, da vigna a bicchiere lavoro per 1,5 milioni di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto ai “tradizionali” produttori ed enologi si è sviluppata così una moltitudine di nuove figure professionali, aumentando – spiega Coldiretti – le opportunità occupazionali soprattutto per i giovani. Ma nelle vigne italiane trovano posto pure lavoratori stranieri ma anche diversamente abili, ragazzi affetti da autismo, detenuti, ed ex tossicodipendenti che hanno trovato tra i filari una chance di integrazione e riscatto. Secondo uno studio della Coldiretti la raccolta di un grappolo alimenta, infatti, opportunità di lavoro in ben 20 comparti: agricoltura, industria trasformazione, commercio/ristorazione, vetro per bicchieri e bottiglie, lavorazione del sughero per tappi, trasporti, assicurazioni/credito/finanza, accessori come cavatappi, sciabole e etilometri, vivaismo, imballaggi come etichette e cartoni, ricerca/formazione/divulgazione, enoturismo, cosmetica, benessere/salute con l’enoterapia, editoria, pubblicità, informatica, bioenergie, laboratori di analisi, sostanze enologiche. “Il vino rappresenta un patrimonio del Made in Italy anche dal punto di vista occupazionale che va difeso dai tentativi di colpevolizzarlo sulla base di un approccio ideologico che non tiene contro di una storia millenaria che ha contribuito non solo a far grande il nostro agroalimentare, ma si inserisce appieno nella Dieta Mediterranea che in questi anni ha visto gli italiani primeggiare per longevità a livello europeo e mondiale”, ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. (Rin)