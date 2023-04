Ambiente: Tajani, necessarie regole con obiettivi raggiungibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambito ambientale bisogna scrivere regole che siano fatte bene e che fissino obiettivi raggiungibili perché quando gli obiettivi della politica ambientale non lo sono si danneggiano l'agricoltura e l’industria. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della sua visita al salone Vinitaly, aggiungendo: “Il difensore dell'ambiente è l'uomo, che ha il dovere di rispettarlo, ma la natura è stata creata con l’uomo, che ne fa parte” e che è "al suo centro”. “Non credo che non ci sia un agricoltore che non possa definirsi difensore della natura e dell'ambiente”, ha proseguito il vicepremier, ribadendo la necessità di norme che vadano a preservare il settore agricolo e "i quattro milioni di piccole e medie imprese" che operano in Italia. (Res)